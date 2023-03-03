В маршрутках Киева изменят систему оплаты проезда: что известно

В Киеве хотят ввести безналичную оплату проезда в частных маршрутках. Столичные чиновники планируют присоединить частных перевозчиков к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) уже в этом году.

О таких планах недавно заявил заместитель начальника департамента управления проектами КП "Главный информационно-вычислительный центр" Роман Деркач. По словам чиновника, благодаря АСОП город получил удобный инструмент контроля пассажиропотока как в наземном транспорте, так и в метро. Система позволяет видеть загруженность маршрутов в разрезе дня, недели и месяца и принимать решения по увеличению или уменьшению подвижного состава на маршруте.

Сайт ТСН.ua спросил у перевозчиков, как им такая идея и готовы ли они уже вскоре отказаться от наличных денег в салонах маршруток.

Что говорят перевозчики?

По словам Игоря Моисеенко, главы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, ввести безналичный проезд в частных маршрутках городские чиновники планировали еще до войны, но тогда не нашли общий язык с перевозчиками.

"В конце прошлого года КГВА приняла изменения в распоряжение, согласно которому продлили срок внедрения электронного билета. То есть было решено внедрять безналичную оплату проезда в маршрутках столицы после отмены военного положения в Украине. Но вдруг оказалось, что столичные чиновники думают иначе, точнее имеют планы ввести безналичную оплату в маршрутках уже в этом году не дожидаясь окончания действия военного положения", — рассказывает ТСН.ua Игорь Моисеенко.

Глава ассоциации говорит, что такая поспешность чиновников вызывает, мягко говоря, недоумение у перевозчиков. А они перевозят более 75% пассажиров в режиме маршрутного такси в Киеве, а это около 1200 автобусов.

"Думаю, что здесь кроется финансовый интерес. Ведь автоматизированная система оплаты проезда, к которой хотят подключить все столичные маршрутки — это собственность компании, которая продала эту систему городу. А ведь 1% будет перечисляться этой компании. А общая комиссия, которую будет оставлять себе оператор АСОП (КП "ГИОЦ"), будет составлять 5% с каждой оплаченной пассажиром поездки! То есть, когда вы платите за проезд в метро, ​​в автобусе, троллейбусе или в трамвае, то 5% от оплаты проезда попадает на счет ГИОЦ (и именно в этих 5% заложено 1% компании X, которая создала эту систему). Это немалые средства. Поэтому сейчас чиновники разных уровней пытаются загнать в эту систему все столичные маршрутки. Цель – получать доходы. Поэтому я очень сомневаюсь, что введение безналичной оплаты проезда в маршрутках улучшит сферу обслуживания граждан", — говорит Игорь Моисеенко.

Вместе с тем глава ассоциации добавляет, что частные перевозчики хотят ввести безналичный расчет в маршрутках, но делать это нужно не спешно, а детально проанализировав ситуацию в данной сфере.

"Частные перевозчики хотят перейти на безналичный расчет. Так им будет легче контролировать работу водителей. Они не будут заниматься выдачей сдачи за проезд пассажирам, а будут полностью сосредотачиваться на дороге. Но для введения безналичной оплаты проезда между перевозчиками и городом следует решить ряд проблемных вопросов", – говорит эксперт.

Пассажиропоток значительно уменьшился

Следует учесть, что сейчас пассажиропотоки на всех городских маршрутах уменьшились. Прежде всего, из-за того, что многие выехали и не вернулись в столицу. К тому же у киевлян из-за войны тоже нет средств, чтобы платить за проезд.

«Очень многие водители частных маршруток были мобилизованы на фронт. И не только водители, но и слесари, ремонтировавшие маршрутки в парках. Частные перевозчики передали более 200 автобусов на нужды ВСУ. Кроме того, они регулярно оказывают помощь нашим защитникам», – отмечает глава ассоциации.

Подключение частных маршруток к АСОП. Это существенные финансовые расходы, которые лягут на плече частных перевозчиков.

«Только для того, чтобы установить валидаторы для оплаты проезда в одном автобусе, необходимо потратить 100 тысяч гривен. Я очень сомневаюсь, что перевозчики сейчас могут позволить себе такие расходы. Нужно вместе решать все проблемные вопросы. Также перевозчиков волнует вопрос возврата заработанных средств за перевезенных льготников. Их им пока никто не компенсирует», – отмечает Игорь Моисеенко.

Могут увеличить цены

Он добавляет, если заставить перевозчиков подключиться к АСОП, это может закончиться подорожанием стоимости проезда в маршрутках. Ведь после расходов на валидаторы водителям нужно платить зарплату. Хотя на данный момент частные перевозчики не планируют поднимать плату за проезд, как бы им тяжело не было.

"Как рассказывают частные перевозчики, они смогут оборудовать валидаторами только половину своего автопарка. Это значит, что автобусы без этих устройств просто не выйдут на маршруты. Как результат - на остановках пассажиры не дождутся своих автобусов. И это значительно ухудшит качество обслуживания в Киеве», – добавляет эксперт.

Ранее мы рассказывали об ужасном случае в Киеве, когда пассажир маршрутки во время остановки нанес водителю многочисленные удары ножом, украл из салона выручку и скрылся. Событие произошло на улице Ивана Пулюя.

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