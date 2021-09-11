В Мексике гигантская скала за считанные мгновения похоронила под собой 4 дома, под завалами надеются найти уцелевших

В Мексике гигантская скала за считанные мгновения похоронила под собой 4 дома, под завалами надеются найти уцелевших

Спасательная операция — сложная, некоторые части скалы пока поднять не могут.

Огромная скала упала на жилые дома: как минимум один человек погиб и десять считаются пропавшими без вести. Все произошло в Мексике в поселке у подножия гор. На месте продолжается спасательная операция — под завалами надеются найти уцелевших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Городок Тлалнепантла в Мексике — большинство жилых кварталов расположены на горных склонах. Огромная скала за считанные мгновения похоронила под собой 4 дома, а обломки горной породы повредили еще с десяток соседних.

"Это было очень громко и такой протяжный неприятный грохот — я залезла на крышу своего дома, чтобы посмотреть, что происходит, но сначала было видно только облако пыли, тогда я не поняла, что это обвалилась скала", — рассказывает очевидица.

Сколько людей находились в этих домах в момент катастрофы, точно не известно. Предварительно говорят о десяти пропавших без вести. Впрочем соседи уверены — их гораздо больше.

"Насколько я смог посчитать — где-то 7-8 домов полностью или частично под завалами — там жили большие семьи с детьми, много людей", — говорит один из них.

Новости мира: в мексиканском поселке на жилые дома упала огромная скала

Район перекрыли нацгвардейцы. Людей просят держаться подальше — жителей 80-ти близлежащих домов на всякий случай временно отселили. Спасательная операция — сложная, некоторые части скалы пока поднять не могут.

"В какой-то момент мы услышали лай собаки из-под завалов — здесь есть человек, который думает, что это собака его дочери. Если это так, то и девушка там, потому что пес никогда от нее не отходил", — говорит один из спасателей.

В городской администрации говорят, предупреждали жителей о возможных оползнях после того как во вторник центральную часть Мексики всколыхнуло землетрясение магнитудой более 7-ми. А после этого регион накрыло мощными ливнями. Спасатели говорят, вероятность повторных оползней — очень высокая.

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