В Мексике поймали серийного убийцу, который прятал расчлененные тела в своем доме

В его доме нашли закопанными более 3500 костей.

По меньшей мере 17 тел нашли закопанными в Мексике, во дворе серийного убийцы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Мясник по профессии, 72-летний мужчина, полного имени которого полиция не обнародует, убивал людей годами. А потом профессионально разделял их тела на мелкие куски и закапывал в своем доме. С начала раскопок 17 мая судмедэксперты нашли 3 тысячи 787 различных фрагментов костей и теперь выясняют, кому они принадлежат. Но полиция предполагаю, что это еще не конец и проводить действия и в других помещениях, которые были доступны человеку.

Попался полиции мясник из Мехико из-за того, что его последняя жертва была женой местного начальника полиции. Тот заметил убийцу в магазине в день, когда жена исчезла. И поэтому включил его в круг подозреваемых.

Поиски подтвердили причастность мужчины, к тому же, в его дома найдены доказательства, которые могут свидетельствовать, что мясник начал убивать еще с 2006 года. В квартире найдены десятки фотографий, 8 мобильных телефонов, а также женские вещи и украшения.

Новости мира: в Мексике задержали пожилого мужчину, который годами убивал и расчленял людей

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