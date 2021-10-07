В Мелитополе усилили карантин: как работает общественный транспорт и торговые центры

Автобусы выходят на маршруты только с 6 до 9 утра и с 16 до 19 часов вечера.

Закрытие детских развлекательных центров, запрет массовых мероприятий и ограничения проезда в транспорте — с сегодняшнего дня в Мелитополе в Запорожской области значительно усилили карантинные ограничения. Ситуация с заболеваемостью на COVID-19 там стремительно ухудшается, чиновники опасаются — уже скоро в больницах не хватает коек для всех больных.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 7 октября.

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Сегодняшнее утро многим мелитопольцам запомнится надолго. Проезд в транспорте здесь четко ограничен по времени — автобусы выходят на маршруты только с 6 до 9 утра и с 16 до 19 часов вечера. Но даже это не главное — дело в том, что в транспорт с сегодняшнего дня пускают только при условии справки о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом. Исключение — разве для несовершеннолетних учащихся и студентов.



Несмотря на то, что власти заблаговременно предупредили горожан о нововведениях, для многих это стало настоящим шоком. Люди штурмуют маршрутки и в основном направляются на работу пешком.

Кроме этого, в Мелитополе запретили работу всех детских развлекательных заведений, отменили все массовые мероприятия, кафе и рестораны будут работать только в случае 100% вакцинации всех сотрудников, а чиновникам рекомендовано общаться с горожанами только по предварительной записи.

На сегодня в инфекционном госпитале в Мелитополе находится 280 пациентов, а всего в городе коронавирус подтвержден у 2 тысяч мелитопольцев. Власти не исключают дальнейшего усиления ограничений.

Новости Украины: в Мелитополе значительно усилили карантин

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