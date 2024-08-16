В метро Киева мужчина упал на рельсы: что произошло

В Киеве мужчина упал на рельсы метро. ЧП произошло на станции метро "Крещатик", примерно в 11:30.

Как рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене, мужчина средних лет упал на рельсы, когда на станции еще не было поезда.

"На станции "Крещатик" произошло попадание человека на пути в момент отсутствия поезда на станции. То есть наезда на пассажира не было. Человека быстро подняли на перрон станции. Что стало причиной падения на пути, будет выяснять полиция", – рассказали нам в Киевском метрополитене.

Там добавляют, что мужчина 1976 года рождения.

После падения на пути мужчина не получил явных повреждений – передвигался самостоятельно. Но на всякий случай на место вызвали скорую помощь. Его обязательно осмотрят медики.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева добавляют, что мужчине стало плохо на станции, он потерял равновесие и упал на рельсы.

"Работникам станции метро "Хрещатик" удалось его быстро поднять на перрон. Работников полиции к этому не привлекали. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

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