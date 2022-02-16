В метро Киева объяснили, почему шесть станций перевели на новый режим работы

В метро Киева объяснили, почему шесть станций перевели на новый режим работы

Люди переходят к современным способам оплаты проезда, пополнения транспортных карточек.

В Киеве шесть станций столичной подземки от 16 февраля начали работать без кассиров.

Почему в подземке предприняли такой эксперимент и как теперь пассажиры будут покупать билеты, ТСН.ua рассказали в КП "Киевский метрополитен".

Например, на станции киевского метро "Почайна" с восьми вечера кассир будет работать только на одном входе, на другом — билеты в подземку придется покупать через терминал, или же пользоваться платежными картами или проездными.

В общей сложности сегодня в таком режиме будут работать шесть станций, а именно:

"Житомирская" (вест. №1);

"Нивки"(вест. №2);

"Почайна" (вест. №2);

"Ипподром"(вест. №1);

"Харьковская"(вест. №1);

"Бориспольская"(вест. №2).

Киевский метрополитен

Но почему киевский метрополитен прибег к такому эксперименту? Ответ прост – цифровизация. Мы, например, покупаем билеты в кино онлайн, так же и билеты на поезд. Такую практику хотят положить начало и в подземке. Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Кассиров там не будет с восьми вечера до восьми утра. Все станции оборудованы автоматами, где самостоятельно можно купить билет и купить карту. И наши пассажиры переходят в онлайн. И, соответственно, количество пассажиров, нуждающихся в услуге кассира, например, подойти к окну что-то спросить, их убывает. Люди переходят к современным способам оплаты, пополнения (транспортных карточек - ред.", — говорит Макогон.

Среди преимуществ такой системы – сэкономленное время, не придется стоять в толпе, не будет очередей – это очень важно во время пандемии.

ТСН.ua также поинтересовался, ждать ли полного исчезновения кассиров в столичной подземке в будущем. Но нас заверили, что в ближайшее время точно нет. Через несколько месяцев данные подобного эксперимента проанализируют и уже тогда, возможно, распространят его и на другие станции. Но тут возникает вопрос: если когда-нибудь метро все же перейдет в онлайн или на бесконтактную оплату, что будет с кассирами? ТСН.ua заверили, что работу никто не потеряет.

"Мы – коммунальное учреждение. Мы всегда предлагаем альтернативу – так предусматривает законодательство. Люди, работающие в метрополитене, они проходят специфическое обучение, поэтому мы делаем все, чтобы оставлять у себя тех людей, которых мы научили у себя на предприятии", — отметила Макогон.

Поэтому те, кто будет следовать вечером через вышеупомянутые станции метро, заранее позаботьтесь о билетах. Если же проблемы все же возникнут, помните – в другом вестибюле каждой из этих станций кассиры есть, поэтому за билетами можете обращаться и туда.

Напомним, Киевский метрополитен может достроить станцию "Львовские ворота", расположенную в центре города. Уже объявлен тендер на проектные работы, но сроки открытия станции пока неизвестны. Ожидаемая стоимость работ составляет около 73,5 млн грн.

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