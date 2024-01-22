В метро Киева объяснили странную вьюгу в вагоне: что произошло (видео)

В Киевском метрополитене просят пассажиров сообщать о подобных случаях через устройство в вагоне.

В Киевском метрополитене рассказали об одной из возможных причин заснеженного вагона, который курсировал по красной линии метро с вьюгой внутри.

"Во время воздушной тревоги, поезд стоял на открытом участке метро при определенном температурном режиме. На него падал снег и накопился на крыше вагонов. После отбоя тревоги, поезд сразу вывели на линию, а уже во время движения, накопившийся на крыше снег начал из-за вентиляции попадать в салон и заметать пассажиров, ехавших в вагоне", — объяснили сайту ТСН.ua в Киевском метрополитене.

Здесь совпало несколько факторов: воздушная тревога, сильный мороз, мелкий снег и сильный ветер.

Также читайте В Киеве на полгода ограничат движение поездов метро на одной из веток: что известно

В подземке просят пассажиров в подобных случаях пользоваться устройством "пассажир-машинист" и сообщать о ситуации в вагоне.

На линию сразу выведут резервный поезд, а тот, в котором была обнаружена неисправность или даже снег, будет отправлен в депо, чтобы навести в нем порядок.

Напомним, жителей Киева шокировало видео с вьюгой в салоне вагона метро, который опубликовали в Сети. На кадрах видны заснеженные пассажиры и их личные вещи. Мелкий снежок заметает вагон на открытом участке подземки в Киеве. Сообщается, что в таких условиях пассажиры ехали в сторону центра города от станции "Лесная", а внутри вагона мело почти как на улице.

Читайте также: