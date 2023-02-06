В метро Киева пара слушала песню о "Победе": полиция уже их ищет

В Киеве на станции метро "Почтовая площадь" пассажиры заметили пару, которая странно вела себя. Мужчина и женщина включили на полный звук мобильного телефона советскую песню, которую очень любят и часто исполняют в России, в том числе и во время войны, которую начали против Украины, — "День Победы" в исполнении Льва Лещенко. Женщина еще припевала и пыталась подтанцовывать.

Такое поведение пары возмутило некоторых пассажиров и пользователей социальных сетей.

Люди пишут, что пара просто провоцировала людей, но к ним никто так и не подошел.

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В полиции Киевского метрополитена сайту ТСН.ua сообщили, что устанавливают личности людей, которые есть на видео.

"Мы ищем этих людей. Проверяем записи камер видеонаблюдения "Безопасный город". На действия этих людей никто из пассажиров не жаловался официально. Но тем не менее, мы их разыскиваем, чтобы установить их личности и узнать, чем они занимаются", — рассказали нам в полиции Киевского метрополитена

Правоохранители отмечают, что женщина на видео была явно выпившая, а заходить на станции метро в нетрезвом состоянии запрещено.

В полиции добавляют, что слушание музыки в метро не запрещено, в том числе и советских песен – официально на них нет табу. Но люди с видео все равно будут установлены.

"Мы же не знаем, чем еще занимаются эти люди — что они уже сделали или еще сделают. Когда мы установим их личности, то во всем будут разбираться следователи, а также предоставлять правовую квалификацию их действиям. Проверка и поиск продолжаются", — добавляют в полиции.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации.

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