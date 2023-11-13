В метро Киева произошла давка на одной из станций подземки: какая причина

Люди не могли зайти на станцию метро "Теремки".

В киевском метрополитене 13 ноября была замечена огромная толпа из пассажиров, которые не могли свободно зайти на станцию метро "Теремки".

Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети видео очевидцев.

Утром 13 ноября у входной двери на станцию метро "Теремки" собралась огромная толпа людей и была заметна давка возле турникетов. Соответствующие кадры публикуют очевидцы в социальных сетях. Люди просто не могли зайти на станцию, хотя оборудование по оплате проезда работало исправно.

В "Киевском метрополитене" заверили в комментарии для ТСН.ua, что толпа на входе на станцию собралась из-за увеличения пассажиропотока.

"Было увеличение пассажиропотока. Сейчас станция работает в обычном режиме. Возможно, к "Теремкам" одновременно приехало много наземного транспорта. Необходимо проанализировать, как будет в другие дни", – сообщили в "Киевском метрополитене".

В метро Киева произошла давка: люди не могли зайти на станцию

Напомним, 6 ноября на станции метро "Почайна" внезапно умер мужчина. Ему стало плохо, поэтому полицейские и медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.

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