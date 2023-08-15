В метро Киева произошло чрезвычайное происшествие на эскалаторе: что известно

В Киеве произошло чрезвычайное происшествие в метрополитене. В социальных сетях пишут, что девушка якобы ехала на эскалаторе на станции метро "Арсенальная" и ее нога провалилась на ступеньке, после чего ногу зажевало. Якобы на место происшествия приезжали работники скорой помощи.

В КП "Киевский метрополитен" в комментарии ТСН.ua опровергли эту информацию и рассказали, как все было на самом деле.

"Ориентировочно в 17:30 дежурный персонал станции "Арсенальная" остановил эскалатор ручкой "стоп" во избежание падения пассажирки. Травмирования не было. Врачей скорой не вызывали. Пассажирка села в поезд и уехала со станции", — рассказали сайту ТСН.ua в Киевском. метрополитены.

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В полиции Киевского метрополитена добавляют, что пожилая женщина ехала с большой сумкой, которая застряла в зубцах эскалатора. Чтобы достать сумку и останавливали эскалатор. Там добавляют, что на месте был сотрудник полиции. Он спросил, все ли хорошо, предложил помощь, но женщина отказалась и поехала дальше.

Напомним, грузовикам запретили въезд в Киев из-за жары.

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