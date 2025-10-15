В метро Киева заметили аномально большое скопление пассажиров: что произошло

Толпа в метро Киева

В столичном метрополитене заметили невероятно большое скопление пассажиров. Людьми была полностью заполнена станция метро «Майдан Незалежности». Некоторые даже окрестили толпу в метро «транспортным коллапсом».

В Киевском метрополитене ТСН.ua объяснили причину большого скопления пассажиров и заверили, что никакого коллапса не было, просто вечерний пик.

«Было увеличение пассажиропотока на пересадке станции Майдан Незалежности по сравнению с рабочим днем в период 18:10-18:30. Очередной станции сообщает, что по обоим путям станции „Майдан Незалежности“ прибывали заполненные пассажирами поезда. Люди шли на пересадку, чтобы попасть на станцию „Хрещатик“, — рассказали в подземке.

Там добавляют, что со временем пассажиропоток нормализовался, никаких сбоев в работе метрополитена не было.

Напомним, что вчера, 14 октября, из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, поэтому пропало освещение. Перерыв продолжался до 1 минуты.