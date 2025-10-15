- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
В метро Киева заметили аномально большое скопление пассажиров: что произошло
Переход между центральными станциями подземки был полностью заполнен людьми.
В столичном метрополитене заметили невероятно большое скопление пассажиров. Людьми была полностью заполнена станция метро «Майдан Незалежности». Некоторые даже окрестили толпу в метро «транспортным коллапсом».
В Киевском метрополитене ТСН.ua объяснили причину большого скопления пассажиров и заверили, что никакого коллапса не было, просто вечерний пик.
«Было увеличение пассажиропотока на пересадке станции Майдан Незалежности по сравнению с рабочим днем в период 18:10-18:30. Очередной станции сообщает, что по обоим путям станции „Майдан Незалежности“ прибывали заполненные пассажирами поезда. Люди шли на пересадку, чтобы попасть на станцию „Хрещатик“, — рассказали в подземке.
Там добавляют, что со временем пассажиропоток нормализовался, никаких сбоев в работе метрополитена не было.
Напомним, что вчера, 14 октября, из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение, поэтому пропало освещение. Перерыв продолжался до 1 минуты.