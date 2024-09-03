В метро Киева заметили мужчину с разбитой головой: что произошло

В полиции рассказали детали ЧП.
В Киеве произошло очередное необычное событие в метро. На перроне станции "Святошин" был замечен пассажир с разбитой головой. Человеку пытались помочь другие пассажиры на перроне станции.
В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что на станции "Святошин" мужчина упал на перроне.
"Мужчине стало плохо на станции метро "Святошин", он упал и ударись головой. Из-за падения мужчина разбил бровь. Человек жив. На место прибыли медики — мужчину госпитализировали в больницу". – сообщили в полиции Киева.
Напомним, в Киеве ссора из-за собаки закончилась выстрелами.
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