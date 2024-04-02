В метро Киева заметили "романтический" вагон: что произошло и есть ли проблемы с напряжением

В столичном метрополитене пассажиры заметили вагон, в котором отсутствует свет. На кадрах, опубликованных в сети, видны пассажиры, которые едут в темноте – светятся только экраны мобильных телефонов и монитор под потолком вагона.

Вагон без освещения пассажиры даже назвали "романтичным" из-за соответствующей атмосферы в сумерках.

Вагон метро без освещения. / Фото: скриншот с видео

Некоторые из киевлян допускают, что в подземке начались проблемы с электричеством. Но как заверили сайт ТСН.ua в пресс-службе "Киевского метрополитена" с электричеством проблем на предприятии нет.

"С напряжением в метрополитене все хорошо, подземка работает в обычном режиме. Что касается видео, которое опубликовано в социальных сетях, то в вагоне мог выйти из строя контакт, что стало причиной отсутствия освещения. В таких случаях мы советуем пассажирам сообщать через устройство "пассажир-машинист" обо всех неудобствах или неисправностях в вагоне, в том числе, и об отсутствии освещения. На это очень оперативно отреагируют наши специалисты", - рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Там добавляют, что подобную неисправность в вагоне машинист может заметить только на конечной остановке, когда будет осматривать вагон. Поэтому очень важно информировать о подобных вещах через устройство "пассажир-машинист".

Напомним, в Киеве усилят меры безопасности на станциях метро и в местах скопления людей.

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