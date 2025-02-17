В метро Киева заметили тело у эскалатора: что произошло (видео)

В Киеве на станции метро "Хрещатик" травмировался молодой человек.

В социальных сетях публикуют фото с телом человека, лежащего у эскалатора. Пишут, что парень катался на перилах, упал и ударился головой. Очевидцы сообщают, что у юноши нет пульса.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что несчастный случай действительно произошел с девятнадцатилетним парнем в воскресенье вечером, 16 февраля, на станции метро "Крещатик" .

К счастью, парень жив, его срочно доставили в больницу / Фото: из соцсетей

"Молодой мужчина упал в метро по собственной неосторожности. Он жив. Пострадавший был госпитализирован в больницу", — рассказали ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

В Киеве в метро парень съехал по поручнях эскалатора, ударился головой и потерял сознание

Напомним, 24 января в Киеве на станции метро "Тараса Шевченко" внезапно умер пассажир. Тело было замечено на перроне, покрытом серой пленкой.

Через два дня в подземном переходе станции метро "Теремки" обнаружили тело женщины. В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что предварительно на теле не обнаружены признаки насильственной смерти.

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