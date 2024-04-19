В метро Киева женщина гуляет по путям, а мужчина на рельсах "собирает грибы": что произошло

В полиции рассказали, что на самом деле произошло с пассажирами на разных станциях.

В социальных сетях пишут о "дне неадекватов в метро" — мол, на станции метро "Майдан Незалежности" женщина гуляет по путям, а на "Театральной" мужчина "собирает грибы". Пользователи публикуют соответствующие видео.

ТСН.ua выяснил, что на самом деле происходило на станциях столичной подземки.

В полиции Киева говорят, что на станции метро "Театральная" молодому человеку стало плохо на перроне станции.

"Парню стало плохо на станции метро "Театральная", он упал на рельсы и ударился. Сотрудники станции вовремя, до прибытия поезда, подняли его на платформу и оказали первую помощь. Госпитализировали ли молодого человека или он отказался — пока неизвестно", — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

А на станции "Майдан Незалежности" женщина не гуляла по рельсам, а искала свой телефон.

"Женщина 1965 года рождения, находясь на платформе станции, выпустила из рук мобильный телефон. Она ничего лучше не придумала, как спуститься на пути, прыгнув вниз. Хорошо, что женщина не травмировалась. Телефон она забрала. Ей помогли подняться на платформу до прибытия поезда", — рассказывают в полиции.

В метрополитене отмечают, что спускаться на пути в метро категорически запрещается. Если вы в метро выпустили из рук какой-нибудь предмет, то нужно обратиться к работникам станции, они с помощью специального устройства поднимут его на платформу.

В полиции добавляют, что оба события случились примерно в одно время и закончились для пассажиров хорошо.

Движение поездов в обоих случаях не останавливали.

В метро Киева женщина гуляла по путям, а мужчина на рельсах "собирал грибы"

Напомним, в Киеве на станции метро "Минская" вспыхнул пожар. Огонь появился под потолком станции, как раз над рельсами, где проезжает поезд.

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