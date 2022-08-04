В метро в Киеве внезапно начали кашлять и чихать люди: в полиции сообщили, что случилось (фото)

В Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" пассажиры внезапно начали сильно чихать и кашлять. Фото людей, закрывающих глаза, нос и рот распространили в Сети.

Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, на месте происшествия зафиксировали распыление неизвестного вещества.

"У нас есть сообщение от женщины, пассажирки, которой в переходе мужчина брызнул из баллончика вещество в лицо. У женщины ничего не похитили. Возможно, произошел словесный конфликт", — рассказала нам спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Мужчина скрылся, сейчас полиция смотрит записи с видеокамер для того, чтобы найти его.

Фото из открытых источников

"По данному факту дознаватели Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Продолжаются меры по задержанию нарушителя", - добавила ТСН.ua спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Напомним, в Киеве таможенники сожгли в печи 2,5 тыс. контрафактных товаров Apple. Украинцы в Сети возмутились – мол, товары можно было передать на нужды ВСУ или пострадавшим от войны.

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