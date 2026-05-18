В "Межигорье" ушел под воду корабль-ресторан Януковича "Галеон" (видео)

Корабль-ресторан «Галеон» затопило / © скриншот с видео

Реклама

В бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» частично затонул плавучий ресторан «Галеон». Вода в Киевском водохранилище резко поднялась, из-за чего судно начало уходить под воду. Работники парка сейчас пытаются ликвидировать последствия.

Об этом сообщили соцсети, в парке-памятнике «Межигорье» и прокомментировали для ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что «Галеон» в «Межигорье» частично затонул. На обнародованных кадрах заметно, что вода поднялась до уровня нижних дверей и окон судна-ресторана, а сам объект значительно осел в воду.

Реклама

На Facebook-странице парка-памятника «Межигорье» сообщили, что из-за резкого повышения уровня воды в Киевском водохранилище вода начала попадать в «Галеон», расположенный на территории комплекса.

Работники парка оперативно отреагировали на ситуацию и сразу начали работы по ликвидации последствий. Для откачки воды привлекли всю имеющуюся технику и оборудование, в частности помпы, насосы и автомобильную технику.

«Несмотря на принятые меры, остановить попадание воды в корабль не удалось. С целью сохранения имущества руководством было принято решение о спасении движимого имущества, которое находилось на борту. По состоянию на сейчас часть корабля остается подтопленной», — говорится в заявлении парка.

Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

Реклама

В ГСЧС Киевской области отметили, что информация о затоплении плавсредства «Галеон» к ним не поступала.

«На данный момент заявок о проведении спасательных работ в Межигорье нам не поступало», — сообщили там для ТСН.ua.

Дата публикации 14:25, 18.05.26 Количество просмотров 21 В «Межигорье» затонул корабль-ресторан Януковича "Галеон"

К слову, в прошлом году стало известно, что Янукович проживает в Сочи в имении «Благодать» на склоне одноименной горы. Рубленая усадьба с зеленой кровлей напоминает «Межигорье» в меньшем масштабе. Строительство комплекса на участке Сочинского нацпарка началось еще в 2012 году под видом «пансионата семейного типа». На закрытой территории расположены главный дом с мраморным полом и панорамным видом на море, гостевые и служебные здания, частная церковь, теннисный корт, искусственное озеро, глубокие скважины, а рядом — хозяйство с садами и пасеками. Расходы на содержание имения составляют около 700 тыс. руб. на месяц и покрываются через компанию «Софина», которая арендует землю и имеет на балансе сотни миллионов рублей.

Новости партнеров