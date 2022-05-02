В МИД отреагировали на антисемитские заявления Лаврова: "Россия слишком глубоко увязла в своем бреде"

В МИД отреагировали на антисемитские заявления Лаврова: "Россия слишком глубоко увязла в своем бреде"

Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в котором он назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами" и сравнил Зеленского с Гитлером.

По его словам, "антисемитские выпады" министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в сторону Президента Украины и евреев "абсолютно неприемлемы".

Об этом Николенко сказал в комментарии ТСН.ua.

"Россия уже слишком глубоко погрязла в своем бреде, оправдывая варварскую агрессию против Украины", — подчеркнул спикер МИД Украины.

Николенко отметил, что глава МИД РФ "фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста".

"Лавров сознательно оскорбил память миллионов евреев, погибших от рук нацистов во время Второй мировой войны. Правительство Израиля уже назвало заявления Лаврова "ужасной исторической ошибкой", — сказал Николенко.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир остановить Россию, чтобы предотвратить "еще более катастрофические последствия".

"Глубоко укорененный антисемитизм российских элит демонстрирует всему миру, что путинская Россия целеустремленно лелеет "превосходство" россиян и ненависть к другим народам. Вместе мы должны остановить Россию сейчас, пока ее агрессивная политика не привела к еще более катастрофическим последствиям", — подчеркнул Кулеба.

В результате этого, Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с еврейским народом и призвало правительства всех государств мира предоставить решительный ответ России. В частности, еще больше изолировать ее, наложить эмбарго на российскую нефть и газ, которые лишат "российскую военную машину" финансовых ресурсов, а также увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь для Украины, чей народ сейчас героически противостоит российскому злу.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. Сергей Лавров попытался оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой "денацификации" страны.

После инцидента посол России в Израиле вызван для объяснений, а израильский министр иностранных дел Яир Лапид ответил на слова Лаврова гневной корреспонденцией.

Лавров назвал трагедию в Буче инсценировкой – о чем еще болтают рашисты

Читайте также: