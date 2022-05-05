В МИД отреагировали на удар российской ракеты по Закарпатью, граничащему с Венгрией

В МИД отреагировали на удар российской ракеты по Закарпатью, граничащему с Венгрией

В МИД Украины прокомментировали удар оккупантов по Закарпатью — украинскому региону, граничащему с Венгрией и на территории которого проживает крупная венгерская община Украины.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что это очередное свидетельство того, что война касается не только Украины, но и Венгрии, "как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште".

Об этом Николенко сказал в комментарии ТСН.ua.

"Ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями. Напрасно надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него не существует партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств", — говорит Николенко.

Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Поэтому в МИДе убеждены, что ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

"Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помочь остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность", — замечают в МИДе.

Кроме того, в зарубежном ведомстве надеются, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго на российскую нефть и предоставлению Украине военной помощи.

Напомним, российские войска ударили по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины, в частности на Закарпатье, граничащем с Венгрией.

В Будапеште уже отреагировали на эту опасность и заявили, что приняли правильное решение, запретив транспортировку оружия в Украину через территорию своего государства.

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