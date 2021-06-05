В МИД рассказали, какие страны готовы признать украинский бумажный COVID-сертификат

Украинский Е-сертификат будет синхронизирован с европейским.

Киев начал переговоры с некоторыми странами мира о признании украинских бумажных COVID-сертификатов.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1".

Министр сообщил, что его ведомство объединило коллег из Министерства здравоохранения и Министерства цифровой тарнсформации с Европейским Союзом, чтобы обсудили синхронизацию украинского цифрового сертификата о вакцинации с европейским.

"Цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза: его будут признавать органы власти стран Евросоюза. Но мы не хотим ждать до июля. Я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией. Турция готова заключать такое соглашение", — говорит Кулеба.

Он напомнил, что бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в прошлом году. Он соответствует международным стандартам. "Когда человек делает вакцинацию, то может попросить, чтобы ему оформили этот документ. Процедуру этого сертификата утвердили", — рассказал глава МИД.

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Как сообщалось, семь стран ЕС 1 июня начала выдавать цифровые сертификаты вакцинации, за месяц до запуска программы по всем блокам. Это Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. Сертификат будет доступен в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге. Он будет доказательством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, сдал отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции,

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