В МИД Украины ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе

В МИД Украины ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе

В ведомстве руководство РФ призвали прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов

"Очередные примеры массированной российской дезинформации" — в МИД Украины ответили на российские упреки по поводу провокаций с химическим оружием на Донбассе.

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Об этом ТСН.ua сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, которые прозвучали во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелы жилых кварталов на Донбассе — очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", — подчеркнул Николенко и призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов.

Также спикер украинского дипломатического ведомства отметил, что прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

"Возвращение Москвы в конструктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами. Первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров "нормандского формата"", — добавил Николенко.

Напомним, накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы готовящейся частными военными компаниями США провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины. В США сразу отреагировали на такие упреки. "Заявления министра Шойгу абсолютно ложны", - заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби. В Пентагоне такие заявления назвали ложью.

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