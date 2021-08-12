В Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС

В Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС

Действительность сертификата будет проверяться с помощью QR-кода.

За несколько недель COVID-сертификаты будут доступны в приложении "Дія".

Об этом в "Сніданку з 1+1" рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

По его словам, точной даты пока нет. Впрочем, в ведомстве отмечают, что сейчас о "четкой дате подписания международных соглашений" не идет речь.

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"Сейчас они (CОVID-сертификаты — Ред.) работают в режиме бета-тестирования. Несколько тысяч человек присоединились к нему. Вместе с ними специалисты полностью отработали техническую часть, отражение, корректность данных, которые есть в системе. Параллельно с тестированием происходила подготовка к технической совместимости с Европейским Союзом. Мы успешно прошли все тестирования", - говорит Мстислав Баник.

Сейчас эта функция находится в тестовой среде, отметил представитель Минцифры. Затем должны состояться еще два важных шага:

политическое признание — подписание соответствующих международных соглашений,

"продуктовая среда" — когда вместе с европейскими странами Украина сможет пользоваться CОVID-сертификатами.

Следует заметить, если документ уже появился в "Дії", то для его отображения в приложении не нужен доступ к Интернету. Действительность сертификата будет проверяться с помощью QR-кода.

Covid-сертификат в "Дії": как он выглядит и что дает — руководитель проекта Мстислав Баник

Баник говорит, что сейчас Минцифры работает над сертификатами, которые будут выдавать привитым двумя дозами вакцины от коронавируса. "Осенью запустим CОVID-сертификат для тех, кто сделал ПЦР-тест. Он будет действовать 72 часа. Также будет доступен CОVID-сертификат для людей, которые переболели коронавирусом и имеют антитела", — добавил представитель министерства.

Как сообщалось, Украина и Европейский Союз могут взаимно признать "COVID-сертификат" до конца 2021 года.

Напомним, "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в той или иной страны.

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