В Минцифры рассказали, когда COVID-сертификаты появятся в "Дії" и будут одобрены ЕС

Действительность сертификата будет проверяться с помощью QR-кода.
За несколько недель COVID-сертификаты будут доступны в приложении "Дія".
Об этом в "Сніданку з 1+1" рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
По его словам, точной даты пока нет. Впрочем, в ведомстве отмечают, что сейчас о "четкой дате подписания международных соглашений" не идет речь.
"Сейчас они (CОVID-сертификаты — Ред.) работают в режиме бета-тестирования. Несколько тысяч человек присоединились к нему. Вместе с ними специалисты полностью отработали техническую часть, отражение, корректность данных, которые есть в системе. Параллельно с тестированием происходила подготовка к технической совместимости с Европейским Союзом. Мы успешно прошли все тестирования", - говорит Мстислав Баник.
Сейчас эта функция находится в тестовой среде, отметил представитель Минцифры. Затем должны состояться еще два важных шага:
- политическое признание — подписание соответствующих международных соглашений,
- "продуктовая среда" — когда вместе с европейскими странами Украина сможет пользоваться CОVID-сертификатами.
Следует заметить, если документ уже появился в "Дії", то для его отображения в приложении не нужен доступ к Интернету. Действительность сертификата будет проверяться с помощью QR-кода.
Баник говорит, что сейчас Минцифры работает над сертификатами, которые будут выдавать привитым двумя дозами вакцины от коронавируса. "Осенью запустим CОVID-сертификат для тех, кто сделал ПЦР-тест. Он будет действовать 72 часа. Также будет доступен CОVID-сертификат для людей, которые переболели коронавирусом и имеют антитела", — добавил представитель министерства.
Как сообщалось, Украина и Европейский Союз могут взаимно признать "COVID-сертификат" до конца 2021 года.
Напомним, "COVID-сертификаты", которые в ЕС договорились запустить с 1 июля, должны упростить путешествия в условиях пандемии, которые коронавирус поставил на паузу. В частности, речь идет о том, что турист с таким документом освобождается от необходимости сдавать тесты соблюдать карантин по прибытии в той или иной страны.