В Минэнерго сообщили, на каком этапе находятся договоренности о газе из Катара

В Минэнерго сообщили, на каком этапе находятся договоренности о газе из Катара

По словам заместителя главы Минэнерго, на сегодняшний день пропускная способность между Украиной и Польшей недостаточно велика.

В Министерстве энергетики Украины работают над прямыми контрактами, согласно которым Катар будет поставлять в страну сжиженный газ.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Мы действительно работаем над контрактами прямыми с Катаром. Это непростая история, но мы действительно над этим работаем. LNG-терминалы, которые находятся в Польше — это Гданьск и Свиноуйце. На сегодняшний день наша пропускная способность между Украиной и Польшей недостаточно велика. Но мы работаем над тем, чтобы физически ее увеличить и иметь возможность получать LNG-газ из двух терминалов по прямому контракту с Катаром", — сказал Максим Немчинов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Глазго, договаривался с эмиром Катара о сжиженном газе. В частности, глава украинского государства напомнил эмиру о договоренностях, достигнутых во время его визита в Катар в апреле 2021 года.

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