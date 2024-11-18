В Минобороны сделали новые заявления о мобилизации: бонусы воинам и когда в ТЦК можно будет не идти

Министерство обороны планирует запустить программу лояльности для военных. Она будет называться «Плюсы». 100 крупнейших отечественных компаний смогут присоединиться к проекту. И предоставлять защитникам скидки и промокоды на их услуги.

Минобороны отчитывалось за цифровые продукты, которые активно внедряли в армии в этом году. Речь идет о приложении «Резерв+». Там запустили систему онлайн-рекрутинга. В приложении можно отыскать почти 4 тысячи вакансий. Кроме этого появилась опция «отсрочки от мобилизации». За первую неделю появления этой услуги в приложении, говорит министр Рустем Умеров, ею воспользовались 150 тысяч украинцев. На брифинге упоминали и приложение «Армия+». Сейчас им активно пользуется почти полмиллиона военных.

Больше об этом ТСН рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Екатерина Черногоренко.

Можно ли не идти в ТЦК, чтобы стать на учет

"Мы хотим в 2025 году запустить возможность не идти в ТЦК и предъявлять свои бумажные документы, удостоверяющие личность. Сейчас вместе с коллегами работаем над этим. Нужны некоторые изменения в законодательство - но основная идея в том, чтобы человек мог в своем смартфоне из любого удобного места стать на учет в государстве, стать военнообязанным, показать, что он выполняет обязанность по закону через онлайн-инструмент. И все это в канве превращения «Резерва» в полноценную альтернативу ТЦК. Украинцы сами должны решать - идти им физически в офлайн-точку или сделать это через онлайн-инструмент", - говорит заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Будет ли "бусификация"

"Запущенный модуль онлайн-рекрутинга в «Резерв+» как раз показывает, что граждане Украины ответственные и они не ждут принудительной мобилизации. А сами выбирают вакансии, бригаду - делая сознательный выбор таким образом - присоединиться к Силам обороны. Онлайн-рекрутинг будет развиваться и будет такой человечной сервисной альтернативой принудительной мобилизации", - заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Цифровизируют ли ВВК

"Министерство обороны предложило видение, каким образом нам провести изменения в этой сфере. Медосмотр будет доступен в гражданских учреждениях здравоохранения, удобных нашим гражданам. Не нужно стоять очереди в конкретной ВВК, ты можешь пойти к своему семейному врачу, терапевту - сделать медицинский осмотр. Далее - через обмен с реестрами это медицинское заключение будет направляться нам, на воинскую часть. И мы будем препарировать, анонимизировать и без коррупционных составляющих принимать решение по военнообязанному", - говорит заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Является ли "Резерв+" полноценным заменителем бумажных документов?

"Требование бумажного документа, если у тебя есть электронный военно-учетный документ является нарушением действующего законодательства Украины. И граждане имеют право заявить об этом в соответствующие органы, министерство и тд.", - говорит заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Как работает новый механизм перевода военных?

"Сейчас в постановлении прописан ряд сценариев, когда военнослужащий может перевестись. Очень четко государство прокоммуницировало + например, ты не можешь перевестись из боевой в тыловую часть. Это очевидно, у нас война, обострение. Мы предлагаем вот такие варианты и военный может ими оперировать, переподать рапорт. Основная революция этих изменений - ему не нужно подавать от комбрига согласование. Нет посредников - есть военнослужащий, есть кадровый центр. 2 секунды и твой запрос уже там", - говорит заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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