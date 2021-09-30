В Минсоцполитики рассказали, хватит ли в бюджете денег на субсидии украинцам

В Минсоцполитики рассказали, хватит ли в бюджете денег на субсидии украинцам

Помощь получают около 2,5 млн семей.

Деньги на субсидии для украинцев будут: сейчас задолженности по выплатам нету.

Об этом в "Сніданку з 1+1" заверил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Несколько недель назад премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заложенных в бюджет средств на выплату субсидий хватит только до начала отопительного сезона. Поэтому те, кто их получают забеспокоились, откуда возьмутся средства.

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По словам Музыченко, правительство попросило у парламента 12 млн гривен дополнительных средств. Верховная Рада в первом чтении уже одобрила законопроект об увеличении расходов бюджета-2021.

"Сейчас Верховной Радой уже поддержаны соответствующие законодательные инициативы. Мы ожидаем их рассмотрение во втором чтении. Нам добавляют 12 млн гривен для финансирования жилищных субсидий. Это даст возможность полноценно профинансировать начало отопительного периода и сделать так сказать пердоплату на январь", — отметил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Новости Украины: заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заверил, что деньги на субсидии будут

Представитель ведомства сообщил, что сейчас субсидии получают около 2,5 млн семей, но министерство ориентируется на три миллиона. Это такая же цифра, которая была и в прошлом отопительном сезоне. "Особых изменений не будет. Но эти полмиллиона семей, не получающих субсидию, но мы предполагаем, что она им будет нужна. Они уже могут обращаться, не дожидаясь платежек", — говорит Музыченко.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов н а жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об отмене нормы, которую ввели в прошлом году весной из-за введения локдауну. Отныне повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен "красный" уровень карантин

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