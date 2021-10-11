В Минздраве анонсировали усиление ограничений о перемещении между областями: когда и какими будут новые правила

В Минздраве анонсировали усиление ограничений о перемещении между областями: когда и какими будут новые правила

Решение о новых правилах о межобластных перевозках правительство может принять на ближайшем заседании.

В Украине для предотвращения распространения коронавируса в ближайшее время правительство может ужесточить ограничения о пассажирских перевозках. В частности, во время предстоящего потенциального локдауна планируется прекращение работы межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификата.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии ТСН.ua.

"Наш сейчас фокус и фокус правительства направлен на то, чтобы обеспечить надлежащий уровень эпидемиологической безопасности во время межобластных перемещений например, авиа, железнодорожным или автобусным транспортом, поскольку там люди находятся довольно большой промежуток времени в замкнутой среде, часто с довольно плохой вентиляцией. Поэтому, скорее всего, ближайшим правительством (на заседании правительства. — Ред.) будет решаться вопрос о невозможности перевозок на межобластных сообщениях без наличия "ковид сертификата", — сказал Кузин.

Напомним, ранее в Минздраве назвали наиболее приближенную к "красной" зоне карантина область.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре несколько областей могут попасть в "красную" зону. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости на COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

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Кузин рассказал о работе общественного транспорта во время предстоящего локдауну в Украине

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