В Минздраве назвали причину появления новых опасных COVID-штаммов

Штамм "Омикрон" в Украине пока не зафиксирован.

В мире все чаще появляются новые штаммы коронавируса, последним который сейчас вызывает огромную обеспокоенность во многих странах является "Омикрон".

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 29 ноября.

По словам главы Минздрава, появление новых опасных штаммов – возможное следствие неравномерности распределения и сомнения вакцинации в мире.

"Основная масса новых штаммов появляются в странах с низким уровнем дохода и низким охватом вакцинации. ЮАР – наиболее состоятельная из соседних стран к секвенированию, но новый штамм нашел развитие во всех соседних, менее состоятельных странах", – уточнил он.

К слову, в настоящее время в Украине новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" не был обнаружен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним , новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой "омикрон" и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

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