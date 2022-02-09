В Минздраве назвали суммы, которые будут доплачивать медикам за COVID-вакцинацию в этом году

В Минздраве назвали суммы, которые будут доплачивать медикам за COVID-вакцинацию в этом году

Это предусмотрено в Программе медицинских гарантий на 2022 год.

Вакцинация против COVID-19 входит как отдельная составляющая в Программу медицинских гарантий 2022 года. Украинцы, как и в прошлом году, смогут бесплатно получить прививку против коронавируса, а медучреждениям будут платить за вакцинацию.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Как и в прошлом году пациенты могут свободно вакцинироваться против коронавирусной болезни бесплатно. Национальная служба здоровья Украины продолжает заключать с предоставлятелями медицинских услуг договор по направлению вакцинации от COVID-19 и оплачивает учреждениям предоставленную пациенту услугу по вакцинации. COVID-19, 35 гривен за первый раунд вакцинации от COVID-19, 84 гривны – за второй и 60 гривен – за третий раунд вакцинации", – сообщил глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что к услуге, кроме собственно вакцинации, входит фиксирование факта прививки в электронной медицинской карточке пациента — для возможности в дальнейшем сгенерировать сертификат в "Дії", а также выдачу COVID-сертификата.

"Кстати, сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации способен каждый, кто имеет смартфон или компьютер. Для этого не обязательно идти к своему семейному врачу", — отметил Виктор Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что получить свою дозу вакцины против COVID-19 украинцы могут:

в учреждении первичной медицинской помощи, у которого есть договор с НСЗУ по пакету вакцинации. Независимо от наличия декларации с врачом, работающим в этом заведении;

в пунктах вакцинации, которые могут размещаться в различных медицинских учреждениях, а также в центрах массовой вакцинации;

вызвать мобильную бригаду по иммунизации, которая вакцинирует организованные коллективы из более чем 50 человек и маломобильное население.

"Не важно каким образом вы получите прививку, главное – это защита, от тяжелого течения болезни и ваша спасенная жизнь", — отметил Виктор Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.