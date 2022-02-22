В Минздраве обнадежили: Украина проходит пик заболеваемости COVID-19, уровень госпитализаций снизился

Министр также напомнил, что важную роль в ситуации сейчас играет, конечно, вакцинация против COVID-19.

В мире продолжается тренд на спад регистрации новых случаев COVID-19. Украина также проходит пик заболеваемости. Несмотря на самые большие цифры выявленных случаев за все время эпидемии — а это более 40 000 подтвержденных заболеваний в сутки — количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей "Дельта"-волны.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время утреннего брифинга во вторник, 22 февраля.

"Уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина в 60 человек на 100 тысяч населения, а летальность уменьшилась в 4 раза — с 2% до 0,5%. И это первая волна, когда на самых высоких показателях суточных случаев было доступно более чем половина коечного фонда с возможностью проведения кислородной терапии", — отметил глава Минздрава.

Среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 перестало расти и последние 5 дней находится на плато около 240 человек в сутки.

Но, как отметил министр, украинская статистика "ковидных" смертей – это смертность "с ковид", а не "от ковида". К тому же смертность является отложенным показателем, который начинает расти и соответственно снижаться на 2–3 недели позже, чем случаи госпитализации.

Министр также напомнил, что важную роль в ситуации сейчас играет, конечно, вакцинация против COVID-19.

"Благодаря вакцинации более 50% взрослого населения Украины мы сейчас наблюдаем значительно более низкие цифры нагрузки на систему здравоохранения. По данным математического моделирования, вакцинация в Украине уже спасла около 22 тысяч жизней. Это значит, что количество умерших за все время пандемии удалось уменьшить как минимум на 17%", – отметил Виктор Ляшко.

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Также успешное внедрение системы адаптивного карантина позволило Украине проходить текущую волну с одним из наименьших уровней заболеваемости в Европе.

Среди 15 крупных стран Европы (с населением более 10 млн. человек) Украина в 2022 году занимала 14–15 позиции по уровню заболеваемости на 100 тысяч населения.

"Наша цель – 70% населения, вакцинированных полным курсом, и бустерная доза для всех, кто в этом нуждается. Именно это позволит не применять карантинные ограничения на весенне-летний период. Чем больше у нас будет вакцинированных, тем быстрее мы сможем вернуться в допандемические времена и жить без ограничений", – отметил министр.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Министерству здравоохранения Украины проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и при необходимости рассмотреть возможность их ослабления после 31 марта.

Коронавирус в Украине: темпы заболеваемости начали спадать

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