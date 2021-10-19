В Минздраве объяснили, какими должны быть справки о выздоровлении от COVID-19 и за какой срок

В Минздраве объяснили, какими должны быть справки о выздоровлении от COVID-19 и за какой срок

В ведомстве отмечают, что все нынешние бумажные справки никакой силы не имеют.

Среди документов, которые позволяют жить обычной жизнью в "красной" зоне карантина справки о выздоровлении нет. Согласно информации Минздрава, бумажная справка, которую выдают сейчас, официальным документом не считается, а соответствующий ей электронный аналог в приложении "Дія" еще не заработал.

О том, что делать десяткам тысяч человек, которые только выздоровели и поэтому не привились, и есть ли у них шанс попасть хотя бы в общественный транспорт — 19 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В Министертве здравоохранения подчеркивают — все нынешние бумажные справки никакой силы не имеют.

"Бумажные справки нигде не предусмотрены", — отмечает Александр Заика, заведующий отделом иммунизации ЦОС Минздрава Украины.

Единственным действующим документом о выздоровлении может быть только COVID-сертификат с QR-кодом в приложении "Дія".

"На этой неделе будет тестирование. Мы посмотрим на качество данных, полученных в реестрах. Посмотрим, что можно улучшить. И после этого запустим уже для всех украинцев, которые переболели", — объясняет министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В то же время точные сроки, когда украинцы смогут подтянуть сертификаты о выздоровлении в приложении "Дія", не называют. Но, у кого не будет современного гаджета, то такой сертификат с QR-кодом можно будет и распечатать. Когда эти сертификаты о выздоровлении появятся, то будут действительны 180 дней.

Коронавирус в Украине: Минздрав сообщил, что справка о выздоровлении от коронавируса не является официальным документом

Следует отметить, что человек, который болел коронавирусом в период за последние 180 дней, сможет сгенерировать себе сертификат и пользоваться. Те, кто переболел ранее — нет.

Пока сертификата о выздоровлении еще нет, в Минздраве советуют таким гражданам в случае крайней необходимости делать ПЦР- или экспресс-тесты за свой счет, а лучше всего — прививаться. Сейчас вакцинироваться после болезни советуют как можно быстрее.

"В Украине принято следующее решение, оно утверждено и является таким, которое аналогично для Великобритании. Вакцинировать можем через 28 дней после подтверждения диагноза COVID-19, если речь идет о лабораторном подтверждении или о контактном в том числе", — отмечает иммунолог Федор Лапий.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок пассажиров между регионами . Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. О том, будут ли высаживать пассажиров без COVID-сертификата из автобуса — в нашем материале.

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