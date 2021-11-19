В Минздраве объяснили, нужно ли заново начинать курс вакцинации, если вовремя не получили вторую дозу

В Минздраве объяснили, нужно ли заново начинать курс вакцинации, если вовремя не получили вторую дозу

В настоящее время привитые одной дозой получают "желтые" COVID-сертификаты.

Наблюдаем новую проблему: люди вовремя не делают вторую дозу и просто пользуются "желтым" сертификатом, пока он действует. Как быть таким людям и нужно ли начинать курс вакцинации заново, объяснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" 19 ноября.

Так, глава Минздрава советует в любом случае сделать вторую прививку даже с опозданием.

"Нет упущенного момента. Даже, если не попали в 21 день, когда рекомендовано сделать вторую прививку. Сделайте вторую прививку на 28 или 35 день. Не повторный курс, а вторую прививку. Поэтому мой совет, если такое произошло, прийти и как можно скорее сделать вторую прививку. Поскольку самая гарантированная защита от тяжелого течения заболевания — полный курс вакцинации", — объяснил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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