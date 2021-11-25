В Минздраве объяснили, зачем усиливают карантин в "желтых" зонах

Новые правила карантина вступят в силу в зависимости от даты опубликования постановления.
В Украине вскоре вступят в силу карантинные правила, в том числе для невакцинированных граждан, в "желтых" зонах. Посещать общественные учреждения можно будет только вакцинированным против коронавируса по крайней мере одной дозой или имеющим отрицательный тест или сертификат об выздоровлении. Эта же норма распространяется и на работников.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в ходе брифинга 25 ноября.
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"Ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", — сказал глава Минздрава.
В комментарии ТСН.ua уточнили, что новые правила карантина вступят в силу в зависимости от даты публикации постановления.
Напомним, сроки действия "желтого" сертификата в Украине будут изменены.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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