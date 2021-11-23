В Минздраве ответили, какие вакцины можно смешивать для COVID-прививки и выдается ли в таком случае сертификат.

В Минздраве ответили, какие вакцины можно смешивать для COVID-прививки и выдается ли в таком случае сертификат.

Смешивать можно не все вакцины.

В Украине разрешено сочетать мРНК-вакцины – то есть первую прививку Moderna, вторую – Pfizer или наоборот.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 23 ноября.

По его словам, если человек получил первую дозу вакцины против коронавируса, то для второй можно использовать уже мРНК-вакцину, то есть Moderna или Pfizer.

"Смешивание других типов вакцин сейчас не предусмотрено. То есть после Coronavac уколоть Moderna или Pfizer пока не рекомендуется. Лица, получившие две дозы вакцин, по смешанной схеме, считаются полностью иммунизированными и могут получить сертификат о вакцинации", - пояснил глава Минздрава.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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