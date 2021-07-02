В Минздраве ответили, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от опасного штамма "Дельта"

В Минздраве ответили, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от опасного штамма "Дельта"

Вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает 92-94% защиты от заражения штаммом "Дельта".

В Украине обнаружили первые случаи штамма "Дельта", который считается более заразным и быстро распространяется по миру. В то же время, вакцинированные Pfizer i AstraZeneca украинцы, защищены от индийской мутации.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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Он со ссылкой на исследование уточнил, что, к примеру, вакцина Pfizer/BioNTech обеспечивает 92-94% защиты от заражения штаммом. Также, по словам Кузина, продолжительность защиты после полного цикла иммунизации длится от одного до полутора лет.

"Да, защищают", — ответил Кузин на вопрос, защищают ли имеющиеся в Украине вакцины от штамма "Дельта", и продолжил, — "Исследования, опубликованные говорят, что Pfizer и AstraZeneca защищают от штамма "Дельта". Этот условный уровень защиты он немножко ниже на 5-6% ниже стандартного, но он есть. Например, если базовый уровень защиты Pfizer составляет до 98%, то по "Дельта-штамма" он будет 92-94%. Небольшое снижение эффективности вакцины, но защитное действие есть".

Напомним, в Johnson & Johnson заявили, что их однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала высокую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта".

Также ранее стало известно, что вакцина Moderna тоже производит защитные антитела против нового штамма коронавируса "Дельта".

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

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