В Минздраве похвастались достижениями вакцинальной кампании в Украине и назвали "область-аутсайдер"

В Минздраве похвастались достижениями вакцинальной кампании в Украине и назвали "область-аутсайдер"

Лучшие показатели по вакцинации в столице, Киевской, Ровенской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Украина более четырех недель подряд удерживает темпы вакцинации на уровне 1 миллион 600 тысяч прививок в неделю. На прошлой неделе было сделано 1 миллион 718 тысяч прививок.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге 22 ноября.

По словам главы Минздрава, больше всего, в пересчете на 100 тыс населения, вакцинировали в течение прошлой недели город Киев, Киевская, Ровенская, Днепропетровская и Черкасская области. Среди аутсайдеров, как уточнил Ляшко, снова Закарпатская область.

Кроме того, по данным главы Минздрава, в Украине с начала кампании проведено 22 млн 669 тысяч прививок. Сейчас 41% взрослых украинцев получили, по крайней мере, первую дозу вакцины и 31,5% вакцинированы полностью. Более 5 миллионов 480 тысяч человек старше 60 лет получили прививку от COVID-19.

В целом Украина уже получила 32 миллиона 457 тысяч доз разных вакцин.

"Для полной защиты организма от коронавирусной болезни необходимо завершить полный курс прививки, то есть сделать две прививки. Поэтому, если у вас поступило или прошло время получения второй прививки не откладывайте на потом, приходите в ближайший пункт прививки и получите свою защиту", — подчеркнул Виктор. Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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