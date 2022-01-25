В Минздраве прогнозируют высокие цифры COVID-заражений: до 60 тысяч в сутки

В Минздраве прогнозируют высокие цифры COVID-заражений: до 60 тысяч в сутки

В стране новая волна коронавируса.

В Украине за сутки могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.

Такой прогноз озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Сніданку з 1+1 25 января.

По его словам, эти показатели страна достигнет уже в ближайшие недели. В среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне — осенью.

"Статистика показывает, что вакцинация работает и против "Омикрона". Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена в бустерную дозу (третья COVID-прививка — Ред.). Показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — говорит глава Минздрава.

Следует заметить, что количество больных растет уже третью неделю подряд. За прошедшие сутки зафиксировали более 19 тысяч новых случаев COVID-19, из которых только во Львовской области более двух тысяч. Начало расти и количество госпитализированных. В больницы с осложнениями попали почти шесть тысяч человек. Но их количество не будет расти так стремительно, успокаивают в Минздраве. Штамм "Омикрон" хоть и заразнее, чем "Дельта", но протекает гораздо легче.

Как сообщалось, Ивано-Франковская область первой от 24 января попала в "красную" зону карантина из- за роста случаев коронавируса. На Прикарпатье стремительно растет количество больных – хотя больницы еще не переполнены. Ширится штамм "Омикрон".

Вслед за Прикарпатьем в "красную" зону карантина могут войти Ровенская и Львовская области: в регионах фиксируют резкий рост количества больных коронавирусом.

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