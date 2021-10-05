В Минздраве рассказали, будут ли вводить украинцам третью дозу COVID-вакцины

Ежедневно в Украине делают 100-120 тысяч прививок.
Украинцам пока не будут вводить бустерную или третью дозу вакцины от коронавируса.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1 " рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.
"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", — подчеркнул представитель министерства.
Кузин отметил, что украинцы не спешат делать COVID-прививки. Ежедневно в Украине вакцинируют 100-120 тысяч человек — это относительно большое количество, говорит он. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.
"Минздрав работает над развертыванием инфрастурктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей пределах адаптивного карантина. Способность системы — это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", — говорит Игорь Кузин.
Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В частности, речь идет о работники таких сфер: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.