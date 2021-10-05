В Минздраве рассказали, будут ли вводить украинцам третью дозу COVID-вакцины

В Минздраве рассказали, будут ли вводить украинцам третью дозу COVID-вакцины

Ежедневно в Украине делают 100-120 тысяч прививок.

Украинцам пока не будут вводить бустерную или третью дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1 " рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

"На прошлой неделе национально-техническая группа экспертов рассматривала введение дополнительной дозы вакцины. Вводить ее пока не рекомендует Министерство здравоохранения", — подчеркнул представитель министерства.

Кузин отметил, что украинцы не спешат делать COVID-прививки. Ежедневно в Украине вакцинируют 100-120 тысяч человек — это относительно большое количество, говорит он. Впрочем, способность системы почти вдвое выше.

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"Минздрав работает над развертыванием инфрастурктуры, чтобы она была максимально удобна. Темпы надо наращивать. Мы сейчас вносим некоторые преференции для вакцинированных людей пределах адаптивного карантина. Способность системы — это 250 тысяч прививок в сутки. Значительно упала заинтересованность людей в том, чтобы вакцинироваться", — говорит Игорь Кузин.

Напомним, в Минздраве обнародовали предварительный список профессий, обязательных к прививке против COVID-19. Если работники определенных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей. В частности, речь идет о работники таких сфер: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессиональной перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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