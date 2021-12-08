В Минздраве рассказали, есть ли в Украине мощности для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон"

В Минздраве рассказали, есть ли в Украине мощности для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон"

На уровне областей пока такой возможности нет.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, есть ли в Украине мощности для выявления нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Об этом он сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" 8 декабря.

Так, по словам главного санврача страны, в Украине сегодня есть мощности полного геномного секвенирования на национальном уровне.

"В течение последних месяцев на национальном уровне появились мощности полного геномного секвенирования. То есть можно взять любой микроогранизм и полностью разложить его геном, с разными мутациями и ответить на вопрос, что это такое", — заявил Кузин.

Он также отметил, что на уровне областей в течение ближайших нескольких недель будут специфические тест-системы для определения "Дельты". "Все те образцы, которые не свойственны для "Дельты", они будут направляться на полное геномное секвенирование. Планируем в течение одной недели обеспечить секвенирование около 120-150 образцов. Таким образом обеспечить вирусологический мониторинг", — добавил главный санврач Украины.

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Напомним, в ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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