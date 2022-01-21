Календарь прививок: когда и от чего вакцинировать детей? / pixabay.com

В Минздраве рассказали, как дети переносят "Омикрон", и почему "у родителей начинается паника"

В Минздраве рассказали, как дети переносят "Омикрон", и почему "у родителей начинается паника"

Преимущественно в больницы попадают дети с высокой температурой, но в кислородной терапии они не нуждаются.

В Украине началась вспышка коронавируса из-за штамма "Омикрон", который по сравнению с предыдущими мутациями чаще поражает детей. Впрочем, они переносят болезнь не так сложно.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами, передает ТСН.ua.

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По его данным, среди больных COVID-19 с 10 по 20 января 2022 года процент детей был от 6 до 10%. Среди всех госпитализированных доля детей составляет 16-19%.

"Сначала было 19%, а теперь 16%. Это еще маленькие цифры, не могу говорить, что это какая-то статистика. Мы только заходим на волну", — подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что преимущественно в больницы госпитализируют детей с высокой температурой, но спустя несколько дней таких пациентов выписывают.

"То, что коммуницируют врачи клиник, куда госпитализируют детей, что когда у ребенка интоксикация, температура 38 °C, у родителей начинается паника, потому что температура не сбивается, ребенок горит, и они вызывают "скорую". А экстренная медицинская помощь не отказывает, привозит и госпитализирует. Врачи рассказывают: обычно день-два, и тех, кто с интоксикацией – выписывают, потому что пневмонии нет, нужды находиться в стационаре, на кислородной терапии или в реанимации тоже нет", — пояснил Виктор Ляшко.

Впрочем, по его словам, случаи пневмоний среди детей тоже бывают, хоть и единичны. Сложнее всего коронавирус сейчас протекает у детей с диабетом и онкоболезнями.

"По летальности мы пока не видим изменений. И то, что мы видим в европейских странах, она (смертность) в процентном соотношении невелика", — добавил Ляшко.

По последним данным Минздрава, на самоизоляции в украинских школах находятся 918 классов и более 21 630 учеников..

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