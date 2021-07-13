В Минздраве рассказали, как планируют контролировать оборот медицинского каннабиса

Чиновники напомнили, что в Украине есть немало препаратов, содержащих наркотические вещества.

Минздрав заботясь о лечении пациентов просит депутатов в первом чтении принять законопроект о легализации каннабиса. И уверяет, что уже имеет практику контроля за наркотикосодержащими препаратами.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции Александр Комарида.

«Этот законопроект позволит использовать как уже готовые препараты, так и заниматься исследованиями, и фармацевтической разработкой. То есть для отечественных и зарубежных предприятий будут установлены абсолютно одинаковые правила игры, что позволит нашим пациентам получить эти лекарства», — заявил Комарида.

Также он добавил, что в Украине уже есть отработанная система как контролировать оборот, но понимают беспокойство, которое возникает в обществе. «Легализация, или снятие запрета чего-либо, содержащий запрещенные вещества — вопрос достаточно болезненный и чувствительный и также мы наблюдаем очень большое количество манипуляций по этому поводу. Но я хочу отметить, что в Украине, как и во всех ведущих странах мира, используются наркотические лекарственные средства, кроме каннабиса, и этот вопрос достаточно урегулирован. И если взять каннабис и препараты производные каннабиса, то нужно просто взять эту систему и привести в соответствие других лекарственных средств, содержащих в себе наркотические вещества и тогда система будет работать», — заявил чиновник.

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Напомним, что сегодня на внеочередном заседании парламент рассмотрит закон, который позволит использовать в Украине лекарства из конопли для тяжело больных пациентов.

У ВР собрались несколько десятков пациентов и принесли некие символические лекарства с перечнем болезней и симптомов, которые без медицинского каннабиса пациентам переносить очень больно. Закон неофициально называют "законом 4-летней Софии" — так его назвали в честь маленькой девочки, больной эпилепсией. Девочке помогает специальное масло которое мама постоянно ищет как завезти. «Я не буду вне закона, я не буду контрабандисткой и смогу просто покупать эти лекарства в аптеке», — уверяет мама Софии Виктория Мостовенко.

Убрать каннабис из перечня наркотических веществ и позволить отпускать такие лекарства по рецепту пытаются еще с 2019 года. Однако до дня голосования проваливали. Если сегодня законопроект проголосуют, то доступ пациентов к лекарствам упростится, а бизнеса позволят выращивать растения каннабиса и изготавливать из них препараты.

Это существенно снизит цену и уберет черный рынок, где тяжело больные сейчас вынуждены покупать лекарства, упростить доступ пациентов к ним. Возможно даже образуют специальный орган для отслеживания.

Если за законопроект проголосуют в первом чтении сегодня и во втором - в сентябре, тогда система отпуска этих лекарств может частично заработать уже с нового года.

Новости Украины: почему важно принять закон о легализации медицинского каннабиса

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