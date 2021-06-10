В Минздраве рассказали, какие преимущества будут иметь привитые двумя дозами украинцы

Полностью вакцинированы могут получить международное свидетельство.

Украинцы, которые прививались двумя дозами препарта от коронавируса, уже могут получить международное свидетельство о вакцинации.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, этот документ старого образца. "Сейчас весь мир может использовать эти свидетельства о вакцинации для пересечения государственной границы. Его можно получить у семейного врача, если вы прошли весь курс вакцинации. Документ не будет защищается никакими QR-кодами", — рассказал представитель Минздрава.

Кроме того, с 1 июля в приложении "Дія" должен заработать цифровой COVID-сертификат. Его можно будет применять как внутри страны, так и за рубежом. "Второй документ — это сертификат о вакцинации. Он может быть либо на цифровом носителе, либо в бумажном формате для проверки подлинности этого документа", — говорит Кузин.

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Документ также будет доступен только украинцам, которые прививались двумя дозами независимо от производителя препарата. Ведь все вакцины, которые используют в Украине, имеют сертификацию ВОЗ. Правда, начнет ли этот документ действовать и в Европе c 1 июля, пока неизвестно. Ведь в Евросоюзе еще не определились с датой.

Как сообщалось, благодаря вакцинации в этом году туристы смогут путешествовать по Европе, которая обещает открыть границы для привитых людей или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Но путешественник должен будет иметь при себе так называемый "COVID-паспорт" или "сертификат вакцинации". В Еврокомиссии этот документ уже согласовали и договорились внедрить его от 1 июля. И действовать он в течение 12 месяцев.

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