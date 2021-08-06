В Минздраве рассказали, какие школы будут работать в Украине во время нового локдауна

В Минздраве рассказали, какие школы будут работать в Украине во время нового локдауна

Ляшко объяснил, в каких зонах обязательной будет вакцинация учителей для привычной работы школ.

В областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если будет вакцинировано против коронавируса 80% педагогов. По состоянию на сейчас, например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольная и бесплатная.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

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Ляшко объяснил, если карантин не будет усиленно и все области останутся в "зеленой" зоне, требование о 80% вакцинированных педагогов не будет действовать и школы будут работать в офлайн режиме. Впрочем, если область попадет в "оранжевую" зону, в которой не будет вакцинировано 80% педагогов, ученики будут вынуждены учиться дистанционно.

"Эта цифра в 80% установлена для тех областей, где установлен желтый, оранжевый или красный уровне эпидопасности. Если будет оставаться зеленый уровень, в котором Украина сейчас находится, то эта норма не распространяется и школы открывают. Поэтому не ждем желтого, оранжевого и красного, а вакцинируемся. Если область попадет, например, в оранжевую зону и там не будет достигнуто уровень 80% вакцинированных педагогов, тогда школы в таких регионах, согласно нормам адаптивного карантина, будут переведены на онлайн обучение", — пояснил глава Минздрава.

А поэтому, чтобы школы не закрывались, министр здравоохранения призвал педагогов прививаться. В то же время он подчеркнул, что вакцинация против коронавируса в Украине добровольная и бесплатная.

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"Но вакцинация педагогов не является обязательной, это просто одно из условий, при котором можно будет работать в условиях карантина. Это мировая практика, так происходит во многих странах и в разных сферах", — подытожил Ляшко.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине постепенно ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавируса и вспышка болезни может случиться в течение двух недель. В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области.

Как сообщалось, обучение в Украине с 1 сентября ожидается, что начнется в очном формате, а не в дистанционном режиме. Этому должно способствовать вакцинация против коронавируса украинских педагогов.

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