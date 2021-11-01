В Минздраве рассказали, когда должно быть предостережение к проведению вакцинации против COVID-19.

В Минздраве рассказали, когда должно быть предостережение к проведению вакцинации против COVID-19.

Больным с высокой температурой вакцинации лучше отсрочить.

Если перед вакцинацией против коронавируса человек заболел острыми заболеваниями и имеет температуру выше 38°C, прививку можно отсрочить.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 1 ноября.

"Когда должно быть предостережение к проведению прививки: острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить на срок до двух недель от начала заболевания", — пояснил Ляшко.

Насчет лечения моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой, как пояснил глава Минздрава, вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото) Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинских педагогов объяснять учащимся и студентам важность вакцинации от коронавируса, ведь они должны быть ориентированы, как и европейцы, показывающие высокие показатели по иммунизации. Также глава Минздрава в очередной раз отметил важность вакцинации пожилых людей.

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