В Минздраве рассказали, когда невакцинированных педагогов и чиновников начнут отстранять от работы

В Минздраве рассказали, когда невакцинированных педагогов и чиновников начнут отстранять от работы

Также к перечню тех, кто должен сделать обязательную прививку от коронавируса, могут добавить медиков.

В Украине вводится обязательная вакцинация для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Но в этот список могут добавить еще медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время разговора с журналистами.

"Есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированные, а значит отстранены от работы, кто предоставит медицинскую помощь? В этом случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи. В дальнейшем мы можем рассматривать и для медиков... Может быть рассмотрено. Сейчас мы говорим о том, что у нас процент вакцинированных медиков уже достаточно велик", — высказался глава Минздрава.

Также Виктор Ляшко подчеркнул, что принудительно никого вакцинировать не будут и следует различать обязательные прививки от принудительных.

"...Он (проект приказа. — ред.) пошел на согласование, регистрируется номером и отправляется на Минюст. Там есть определенный срок, до месяца, когда он может рассматривать документ на соответствие определенным нормам законодательства и тд, чтобы его зарегистрировать. После этого происходит его государственная регистрация и публикация и он вступает в силу. Мы выбираем дату с которой даты он вступает в силу, чтобы можно было подготовиться к его принятию. После этого работодатель должен отстранить невакцинированных работников от работы ", — пояснил глава Минздрава.

Также, по словам Ляшко, есть специальные органы, которые проверяют, действительно ли работодатель отстранил невакцинированного работника. Если это не произошло, он может нести за это ответственность.

"Если вакцинация обязательна, то работодатель обязан отстранить от рабочего процесса человека, который не вакцинирован. Сейчас продолжаются юридические дискуссии, потому что четко прописано, когда мы бактерионосителя отстраняем, там сохраняется заработная плата. В этом случае не было, поэтому мы проводим дискуссии. Но сохранения заработной платы в таких случаях не будет", — уточнил глава Минздрава.

Напомним, в Украине правительство ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для граждан определенных профессий. Минздрав, подготовивший проект приказа об обязательных прививках, внес предварительно в перечень педагогов и чиновников. Так, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений. Работники местных государственных администраций, работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального высшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

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