В Минздраве рассказали, когда третья доза вакцины от COVID может стать обязательной в Украине

В Минздраве рассказали, когда третья доза вакцины от COVID может стать обязательной в Украине

В настоящее время бестер разрешен для ограниченного круга людей.

Министерство здравоохранения может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире Сніданку з 1+1 рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузины.

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"Финальное решение будет принято примерно в январе. Тогда будет решение о продлении или не продлении срока действия сертификата (о вакцинации – Ред.). Окончательно будут и рекомендации Европейского Союза, и ВОЗ", — рассказал представитель Минздрава.

В Украине бустерная доза будет разрешена только для определенных групп людей. В частности, речь идет о людях с ВИЧ-инфекцией; онкологией; или тех, кто имел трансплантацию органов.

Игорь Кузин о вакцинации, сертификатах и последующих условиях карантина в Украине

Кузин подчеркнул, что бустерная (третья доза – Ред.) COVID-вакцины усиливает сформировавшийся иммунитет. "Особенно это актуально для людей с нарушением иммунной системы, для тех, кто вакцинирован давно — более девяти-десяти месяцев. У них уже есть определенное уменьшение иммунитета. Организм таких людей реагирует как на обычную вакцину. Иммунитет усиливается", — пояснил санврач.

Как сообщалось, министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, которым разрешается введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Бустерная доза будет разрешена только определенным группам людей.

Напомним, Украина выполнила целевой ориентир по вакцинации против коронавируса, установленный Всемирной организацией здравоохранения, привив 40% граждан в 2021 году.

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