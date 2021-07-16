В Минздраве рассказали, когда в Украине от коронавируса будут вакцинировать детей

Сейчас в приоритете категория 18+.
Сейчас в Украине не планируют вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Pfizer внес изменения в инструкцию. Там прописано, что детей с 12 лет можно вакцинировать. Но сейчас мы приоритезуемо группу 18+. Среди этих людей мы призываем людей старше 60 лет делать прививки", — отметил Ляшко.
Следует заметить, что ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что Минздрав будет предлагать вакцинировать тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19. Начать это могут уже летом, но конкретных дат он не называл.
Как сообщалось, в конце июня Всемирная организация здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Однако некоторые страны начали прививать подростков раньше. В частности, речь идет о Франции, Эстонии. Уже в июле прививки начали в Дании.