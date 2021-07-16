В Минздраве рассказали, когда в Украине от коронавируса будут вакцинировать детей

В Минздраве рассказали, когда в Украине от коронавируса будут вакцинировать детей

Сейчас в приоритете категория 18+.

Сейчас в Украине не планируют вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Pfizer внес изменения в инструкцию. Там прописано, что детей с 12 лет можно вакцинировать. Но сейчас мы приоритезуемо группу 18+. Среди этих людей мы призываем людей старше 60 лет делать прививки", — отметил Ляшко.

Следует заметить, что ранее главный санврач Игорь Кузин заявлял, что Минздрав будет предлагать вакцинировать тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с COVID-19. Начать это могут уже летом, но конкретных дат он не называл.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

Как сообщалось, в конце июня Всемирная организация здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Однако некоторые страны начали прививать подростков раньше. В частности, речь идет о Франции, Эстонии. Уже в июле прививки начали в Дании.

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