В Минздраве рассказали, могут ли украинцы выбирать вакцину для прививок от COVID-19

В центрах вакцинации прививают препаратом CoronaVac.

Сейчас в Украине вакцина не доступна для всех, кто хочет сделать прививку от коронавируса.

Об этом в Сніданку з 1+1 сказала генеральный директор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич.

По ее словам, доступность вакцины для всех — это пятый этап кампании прививки от COVID-19.

"У нас сейчас идет третий этап вакцинации. Возможно, в перспективе будет возможность. Кроме того, пересмотреть подход: обеспечить доступ к вакцине и выбор вакцины. Но в тех условиях, что вакцины будет в достаточном количестве на территории страны", — подчеркнула Мария Карчевич .

Так представитель Министерства здравоохранения прокомментировала вопрос зрительницы "Сніданку" Кристины Хомко о том, возможно ли выбирать вакцину для прививок от коронавируса: "9 августа запланировала поездку самолетом во Францию. Нужно пройти полную вакцинацию. Простым гражданам, не медикам, предлагают AstraZeneca. Через приложение "Дія" записалась. Дату мне еще не назначили, но договорилась по своим каналам о дате — 18.06. Проблема заключается в следующем: повторную вакцину могут сделать через 12 недель. Так что я не успеваю. Купить Phizer тоже нельзя. Как действовать в таких ситуациях?".

Возможно ли выбирать вакцину для прививок против коронавируса — комментарий Минздрава

Получается, что в случае Кристины, реальный выход — это обратиться в один из центров вакцинации и сделать прививки препаратом CoronaVac. Она имеет меньший промежуток между первой и второй дозой — это три недели. Выбирать же вакцину пока украинцы не могут, как и большинство стран. Остается надеяться, что уже вскоре препаратов в Украине будет достаточное количество, и у желающих сделать прививку наконец появится выбор.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Первыми препарат начали вводить медицинским работникам коронавирусных больниц, бригадам экстренной помощи, сотрудникам лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Второй этап из пяти начали 22 марта. На нем прививки делают врачам всех учреждений здравоохранения, социальным работникам и людям старше 80 лет.

Кроме того, на выходных, 29 и 30 мая, в Киеве, Львове и Одессе начали работать центры массовой вакцинации. Там делают прививки против коронавируса людям из "списка ожидания".

Украинский начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата. Документ называется Международное свидетельство о вакцинации. Оно двух языках: украинском и иностранном — это может быть английский или французский. На бланке указаны личные данные, фамилия, имя, дата рождения.

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