В Минздраве рассказали, на какие вакцины могут рассчитывать украинцы и смогут ли привить всех желающих

В Минздраве рассказали, на какие вакцины могут рассчитывать украинцы и смогут ли привить всех желающих

Обещают, что уже в июле поступит почти миллион доз Pfizer, а за лето хотят провакцинировать минимум 5 млн человек.

Вакцинация в Украине идет достаточно медленно. По состоянию на сейчас привито почти 3 млн украинцев. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин оценил этот процесс по 5-балльной шкале на 4, потому что есть плюсы и минусы.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Сейчас удается постепенно повышать уровень доверия к вакцине. Увеличивается готовность людей к вакцинации. Удается использовать потенциал центров массовой вакцинации. Эта инициатива срабатывает довольно неплохо. Заработал механизм работы мобильных бригад, прививочных пунктов. Уже обученны специалисты и мы переходим на плановую работу", — отметил Кузин.

По его словам, пока не удается наладить четкий график поставок вакцины. В Минздраве постоянно сталкиваются с какими-то препятствиями: отсрочка сроков или поставка меньшего количества от той, которая была обусловлена прежде; задержки при таможенном оформлении; другие проблемы. И это не позволяет планировать кампанию по вакцинации такими темпами, как хотелось бы.

"К сожалению, не удается убеждать всех людей, вакцинация сейчас — это рациональное решение. Существует очень много сфер влияния, антивакцинальных настроений, которые очень трудно поддаются убеждению, что вакцинация действительно спасает жизни", — сказал главный санврач.

Также Кузин рассказал, почему вакцинация началась так поздно, отметив, что здесь много факторов.

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"Первый — договоренности о поставках являются предметом международной позиции и сотрудничества. Мне трудно сказать, в чем тогда была проблема. Но мне кажется, что переговоры международного уровня происходили недостаточно эффективно. Или же Украину приоритезировали к другой категории. Почти по всем линиям договоренностей мы получили вакцину во второй очереди. Безусловно, наши позиции могли быть сильнее, если бы Украина была полноправным членом ЕС. Потому что там существовал отдельный механизм поставок вакцин ", — сказал он.

По словам Кузина, в Украине были большие надежды на механизм COVAX. К сожалению он оказался недостаточно быстрым. Были амбициозные планы этой международной структуры, однако не хватало мощностей.

"Поэтому ответ на этот вопрос состоит из двух частей. Первая — это международные переговоры, которые иногда не были слишком эффективными либо не привели к тому, чтобы Украина приоритезировали. Второе — это задержки именно в реализации механизма COVAX, потому что он для нас был одним из ключевых рядом с механизмом госзакупок ", — резюмировал он.

Кроме того, Кузин отметил, что сейчас Украина имеет доступ почти ко всем вакцинам, которые есть на мировом рынке, за некоторым исключением.

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"Сейчас у нас есть вакцина Pfizer, CoronaVaс компании SinoVac и AstraZeneca. То есть три основных типа вакцины, которые мы используем. Скорее всего будет американская вакцина Novavax, сейчас подходят к концу исследования. Ведутся переговоры о поставках Johnson & Johnson и Moderna. Не хочу забегать вперед и говорить, когда и в каком количестве они будут, однако, действительно, переговоры ведутся как по механизму COVAX, так и по закупкам. Надеемся, что эти вакцины также появятся на рынке Украины ", — отметил он.

Однако спрос, по словам Кузина, на однодозные вакцины (Johnson & Johnson) на мировом рынке достаточно велик. Johnson & Johnson не проводит, условно, открытую политику по локализации своего производства. Количество этой вакцины, которая производится, так ограничена, что даже встать в очередь или получить ее достаточно сложно.

"Поэтому наименьшие надежды у меня именно на эту вакцину, что она будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины", — сказал он.

Также Кузин уточнил информацию по поводу того, что есть законтрактованный Pfizer, до 20 млн доз, и в ближайшие месяцы Украина уже выходит на стабильный график поставок.

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"Это то, что должно прийти на уровень страны. Мы продолжаем выполнять контракт по CoronaVac. Речь идет о почти 5 млн доз этой вакцины, которые мы можем получить до конца года удобными по объему партиями. Однако, эти поставки могут откладываться даже на начало следующего года в зависимости от потребности. Относительно AstraZeneca. Некоторые страны предоставляют эту вакцину Украине в качестве гуманитарной помощи, потому что они уже завершили свои циклы вакцинации. В целом у нас подписаны контракты или законтрактовано более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19. Поэтому рассчитываем, что нам удастся выполнить амбициозный план вакцинации — 10 млн прививок, которые пообещал министр ", — сказал он.

Также США пообещали предоставить Украине 900 тыс. Доз вакцин. По словам Кузина, речь шла о Pfizer и Moderna.

"Мы рассчитываем, что скорее всего это будет Moderna. Однако еще продолжаются переговоры именно по уточнению деталей", — резюмировал гололвний санврач.

Ранее главный санврач страны рассказал, когда мы снимем маски и вернемся к докоронавирусной жизни.

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