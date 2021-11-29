В Минздраве рассказали, насколько уменьшилось количество COVID-случаев в Украине за три недели

В 25 странах Европы медсистемы находятся под значительной нагрузкой из-за коронавируса.
В Украине третью неделю подряд продолжается спад заболеваемости COVID-19.
Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 29 ноября.
По данным Минздрава, за неделю в Украине количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось на 22%, госпитализаций — на 12%. Показатель среднесуточной смертности снизился на 14%.
"Уже вторую неделю подряд среднесуточное количество выписок преобладает над количеством госпитализированных на четверть. За последнюю неделю количество "ковидных" пациентов уменьшилось на 14%", — констатировал Виктор Ляшко.
В то же время он отметил, что в то время как в Украине фиксируются устойчивые тенденции уменьшения влияния коронавируса на медицинскую систему, в 25 странах Европы эти системы находятся под значительной нагрузкой, а 49 стран испытывают значительную нехватку реанимационных кроватей.
"Коронавирусная болезнь, к сожалению, продолжает формировать нашу повестку дня. COVID – основная причина смертности в Европе, и к следующей весне COVID станет причиной 2 миллионов смертей только в странах Европы", — добавил он.
Глава Минздрава отметил, что только вакцинация двумя дозами, использование масок, мытье рук и соблюдение физической дистанции эффективно предотвращают и защищают от инфицирования и тяжелого течения коронавирусной болезни.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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