В Минздраве рассказали об осенней волне COVID и сдерживании штамма "Дельта"

Ведомство разработало несколько сценариев реагирования новым штаммом.

Осенняя волна коронавируса в Украине будет, но Минздрав заранее готовится к реагированию на нее.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Он отметил, что осенняя волна коронавируса в Украине — почти самая высокая в истории COVID-19. "Дельта-штамм вызывает на 30-40% больше госпитализаций и соответственно на 30-40% больше заражений по сравнению с осенней волной. Но это худший сценарий. За счет вакцинации или адекватного эпидемиологического надзора это можно будет уменьшать", — отметил представитель Министерства здравоохранения.

По его словам, есть несколько направлений реагирования на распространение нового штамма в Украине. В частности, они были рекомендованы Советом национальной безопасности и обороны.

"Во-первых, речь идет об усилении и ускорении темпов вакцинации. Мы должны в течение лета прививать максимальное количество людей. Второе направление — это проверка готовности и работа с детскими инфекционными больницами, потому что штамм "Дельта" больше всего поражает подростковое население. Например, вспышки, которые регистрировались в Великобритании, были зафиксированы на уровне школ или профечсийних учебных заведений. Кроме того, это обновленный алгоритм эпидемиологического надзора. Речь идет о детальном эпидемрасследовании каждого такого случая (штамм "Дельта" — Ред.), зарегистрированного на территории страны", — сообщил Игорь Кузин.

Государственный санитарный врач Игорь Кузин о распространении штамма "Дельта" в Украине

Напомним, штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии в прошлом году. Именно его называют причиной рекордного темпа распространения болезни и показателей смертности. По оценкам медиков, штамм "Дельта" в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа", который впервые обнаружили в Великобритании. "Дельта" вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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